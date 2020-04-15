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  • MSB: 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Güncel

MSB: 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Şırnak/Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 10:40 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:40
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Balık tutmak için gittiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

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