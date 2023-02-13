2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelenin de aralıksız sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da sınır karakoluna teslim oldukları kaydedildi.
Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2023
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/ENqWu1aGDY