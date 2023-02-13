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2 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da sınır karakoluna teslim olduğu bildirildi.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
2 PKK'lı terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelenin de aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da sınır karakoluna teslim oldukları kaydedildi.

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