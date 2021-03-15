İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2021 Pazartesi / 1 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5346
  • EURO
    8,9945
  • ALTIN
    419.241
  • BIST100
    1561.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Güncel

2 PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a geçmek isteyen, 2 PKK'lı yakalandı.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:58
ABONE OL

Gözaltına alınan 2 PKK 'lıdan A.Y.'nin, 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma', E.A.,'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanması olduğu bildirildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler askeri bölgeye düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan soruşturmada A.Y'nin 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma, suçlarından, E.A'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.