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Pençe-Kilit'te teröristlere bir darbe daha!

Milli Savunma Bakanlığı, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasında bulundu.

19 Haziran 2023 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
Pençe-Kilit'te teröristlere bir darbe daha!
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılık sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda ele geçirilenler arasında, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 180 adet 5,56 mm mermi, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet silah üstü gece görüş dürbünü, fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı.

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