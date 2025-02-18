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2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

18 Şubat 2025 Salı 14:26 - Güncelleme:
2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
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