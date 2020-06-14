2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök Hint keneviri de bulundu

DHA 14 Haziran 2020 Pazar 18:02 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:02

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari, Şırnak ve Van üçgeninde bulunan Pınarca köyü ve Feraşin Yaylası'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere hareket alanı bırakmayan jandarma birlikleri, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramada, PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait finansman kaynağı olarak kullanılmak üzere yetiştirilen 3 milyon değerinde yaklaşık 10 bin kök hint keneviri, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, 2 el dürbünü, 2 termal şemsiye, 1 aksiyon kamerası, 1 termal kamera, 1 lazer metre, 2 sırt çantası, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirdi. Bölgedeki hava destekli operasyonlar ise sürüyor.