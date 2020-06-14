İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök Hint keneviri de bulundu
Güncel

2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök Hint keneviri de bulundu

Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan Feraşin Yaylası'nda düzenlenen ve 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait 10 bin kök Hint keneviri, silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA14 Haziran 2020 Pazar 18:02 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:02
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari, Şırnak ve Van üçgeninde bulunan Pınarca köyü ve Feraşin Yaylası'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere hareket alanı bırakmayan jandarma birlikleri, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramada, PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait finansman kaynağı olarak kullanılmak üzere yetiştirilen 3 milyon değerinde yaklaşık 10 bin kök hint keneviri, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, 2 el dürbünü, 2 termal şemsiye, 1 aksiyon kamerası, 1 termal kamera, 1 lazer metre, 2 sırt çantası, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirdi. Bölgedeki hava destekli operasyonlar ise sürüyor.

Kavga sırasında bıçakla yaralanan 22 genç hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.