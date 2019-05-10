2 şüpheli yakalandı, 2 kilo kokain ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan O.T. ve H.T. isimli şahısları tespit etti. Narkotik ekipleri, sabah saatlerinde, şüphelilerin Gaziemir İlçesinde bulunan evlerine operasyon yaptı. Yapılan arama neticesinde 2 kilo 75 gram kokain maddesi, satışa hazır vaziyette 98 parça kokain maddesi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. O.T. ve H. T. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.