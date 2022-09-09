2 sürücü arasında silahlı yol verme tartışması

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücülerden biri belinde taşıdığı tabancayı çıkararak diğer sürücüyü tehdit etti. Ardından silahlı sürücü kaçmak isteyen diğer sürücüyü takip ederek arabasına zarar vermek istedi ancak sürücü bölgeden tekrar uzaklaştı. Silahlı sürücü, kendisini uyaran başka bir vatandaşa da tabanca doğrultarak tehdit etti.

Silahlı sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.