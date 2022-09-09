İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2426
  • EURO
    18,4401
  • ALTIN
    1013.12
  • BIST100
    3495.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 sürücü arasında silahlı yol verme tartışması
Güncel

2 sürücü arasında silahlı yol verme tartışması

Bursa'da 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden biri tartıştığı sürücünün önüne kırdı. Ardından yanında taşıdığı tabancayı çıkararak tartıştığı sürücüyü ve kendisini uyaran başka bir vatandaşı tehdit etti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

IHA9 Eylül 2022 Cuma 09:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücülerden biri belinde taşıdığı tabancayı çıkararak diğer sürücüyü tehdit etti. Ardından silahlı sürücü kaçmak isteyen diğer sürücüyü takip ederek arabasına zarar vermek istedi ancak sürücü bölgeden tekrar uzaklaştı. Silahlı sürücü, kendisini uyaran başka bir vatandaşa da tabanca doğrultarak tehdit etti.

Silahlı sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.