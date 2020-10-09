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  • 2 tarım işçisi koronavirüse yakalandı, 93 kişinin yaşadığı çadır bölgesi karantinaya alındı
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2 tarım işçisi koronavirüse yakalandı, 93 kişinin yaşadığı çadır bölgesi karantinaya alındı

Konya'da mevsimlik olarak bölgede çalışan 2 tarım işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölge, karantinaya alındı. Önlem alan jandarma bölgeye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekipleri ise çadırda yaşayanlara sağlık taraması yaptı.

DHA09 Ekim 2020 Cuma 10:11 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 10:11
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Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi'nde mevsimlik olarak aileleriyle bölgeye gelip, kurdukları çadıra yerleşen tarım işçilerinden 2'si rahatsızlandı. Hastaneye başvuran işçilerin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslı kişilerin çok olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölgeyi karantinaya aldı. Önlem alan jandarma bölgeye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekipleri ise çadırda yaşayanlara sağlık taraması yaptı.

Kutören Mahalle Muhtarı Özcan Kardaş, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çadırlarda kalan 93 kişinin testlerinin yapıldığını ve tarım işçilerinin her türlü ihtiyaçlarının ise ilgili birimler tarafından karşılandığını söyledi.

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