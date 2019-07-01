Terör örgütüne bir darbe daha

Pençe Harekatı kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.