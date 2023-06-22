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Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van İl Jandarma Komutanlığınca 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

22 Haziran 2023 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van İl Jandarma Komutanlığınca 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK.

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