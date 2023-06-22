İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van İl Jandarma Komutanlığınca 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK.