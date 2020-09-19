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Güncel

2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 23:34 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:48
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Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Hava destekli operasyonda, iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü de kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım operasyonları 'yıldırım' gibi. Hakkari'den bir haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

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