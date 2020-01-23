AA 23.01.2020 11:28 - Güncelleme: 23.01.2020 11:30

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hani ilçelerinde dağlık ve kırsal alanda, 20 Ocak'da başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzisi, malzeme veya uyuşturucu saklamak amacıyla toprak altında sac metalden yapılmış sığınak şeklinde deponun kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bahse konu sığınaklar, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, 500 litrelik su deposu, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere 4 büyük tüp, 5 küçük tüp, 3 akü, 26 pil ile 4 kütüklük, 4 terörist kıyafeti, 247 muhtelif konserve, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi."

- UYUŞTURUCU ÇALI VE KAYALIKLAR ARASINA GİZLENMİŞ



Öte yandan, operasyonlarda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş ve üzerileri kuru ot veya branda ile kapatılmış çuval, poşet ve jelikan bidon içerisinde 2 ton 379 kilogram esrar bulunduğu kaydedildi.