2 Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı
Ukrayna'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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