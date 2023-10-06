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2 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda 2 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 00:10 - Güncelleme:
2 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi
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Genel Kurulda, Türkiye ile Sierra Leone Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Nijerya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 10 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

  • TBMM Genel Kurulu
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