Güncel

2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti! Sakarya'da da yürek sızlatan kazada yeni gelişme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracıyla 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ve 6 yaşındaki ablasının yaralanmasına neden olan çocuğun babası tutuklandı.

AA9 Kasım 2025 Pazar 15:23 - Güncelleme:
2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti! Sakarya'da da yürek sızlatan kazada yeni gelişme
Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde 2 gün önce babasına ait tarım aracıyla 2 yaşındaki E.A. ve 6 yaşındaki ablası N.A.'ya çarpan 12 yaşındaki A.T'nin babası Ş.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, abla N.A.'nın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde A.T. (12), önceki gün akşam saatlerinde babasına ait tarım aracıyla köy içerisinde seyrederken E.A. (2) ve ablası N.A.'ya (6) çarpmıştı.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, ablası N.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

  • akyazı pat pat
  • çocuk ölümü
  • tarım aracı

