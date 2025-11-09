2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti! Sakarya'da da yürek sızlatan kazada yeni gelişme

Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde 2 gün önce babasına ait tarım aracıyla 2 yaşındaki E.A. ve 6 yaşındaki ablası N.A.'ya çarpan 12 yaşındaki A.T'nin babası Ş.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, abla N.A.'nın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde A.T. (12), önceki gün akşam saatlerinde babasına ait tarım aracıyla köy içerisinde seyrederken E.A. (2) ve ablası N.A.'ya (6) çarpmıştı.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, ablası N.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.