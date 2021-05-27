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2 yaşındaki Sümeyra otomobilin çarpması sonucu öldü

Gaziantep'te, market dönüşü annesinin elini bırakıp, yola fırlayan Sümeyra Ataş (2), otomobilin çarpması sonucu öldü.

DHA27 Mayıs 2021 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:38
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Kaza, dün akşam, Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten eve dönerken, annesinin elini bırakarak, yola fırlayan Sümeyra Ataş'a, plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil çarptı. Sümeyra'nın annesi, gözyaşı dökerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Sümeyra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sümeyra'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü. Kaza sonrası sürücü, gözaltına alındı.

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