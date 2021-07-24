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2 yolcu kapasiteli araçta 18 kişi taşıdı!

Adana'da 2 yolcu kapasiteli hafif ticari araçta 18 kişi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:58
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kural ihlali yapanları belirlemek için denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimleri sırasında 27 MA 9956 plakalı hafif ticari aracı durdurarak incelemede bulundu.

Yolcu taşıma kapasitesi 2 ile sınırlı olan araçta 18 kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, Suriye uyruklu sürücü Abdo S'ye taşıma sınırı üstünde yolcu aldığı ve aracı maksadının dışında kullandığı gerekçesiyle 1452 lira ceza uyguladı.

Öte yandan, yolculara da Kovid-19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi.

Polis kamerasına da yansıyan görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla içerideki yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor.

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