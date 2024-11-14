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20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir' dedi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin 16.30 itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Sürecin öğretmen adayları ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

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