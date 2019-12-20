20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı nasıl? 20 bin sözleşmeli ataması kontenjan listesi yayında!

20.12.2019 17:43 - Güncelleme: 20.12.2019 17:43

20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı nasıl? sorusunun yanıtı tüm sözleşmeli öğretmen adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 20 bin sözleşmeli ataması kontenjan listesi yayında. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak. Matematikten Türk Dili ve Edebiyatına, coğrafyadan fiziğe farklı branşlardan binlerce öğretmen adayı, öğretmen alımı takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı ve başvuruları hakkında tüm detaylar netlik kazandı. İşte tüm merak edilenler..

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı 'Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu' kapsamında açıklandı.

MEB DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,