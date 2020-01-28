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20 gram satışa hazır metamfetamin yakalandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde narkotik dedektör köpeği ‘Odin’in yardımı ile toplamda 31 adet olmak üzere 20 gram satışa hazır metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

IHA28.01.2020  10:50 - Güncelleme: 28.01.2020  10:50

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu Madde Satışı” yaptığından şüphelenilen bir kişinin aracında ve ikametinde arama yapıldı. Zanlının evinde önce genel arama yapan polis, devreye narkotik köpek ’Odin’i soktu. Evde bulunan televizyon sehpasının çekmecesine narkotik köpek Odin’in tepki gösterdi. Bunun üzerine polis tarafında açılan çekmece arama yapıldı. Yapılan aramada, satışa hazır vaziyette her birinin ağırlığı 0,53 gram gelen toplamda 31 adet olmak üzere 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli bir kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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