21 Ağustos 2025 Perşembe
  • Siber suçlarla mücadelede 20 il merkezli dev operasyon! 55 şüpheli yakalandı
Güncel

Siber suçlarla mücadelede 20 il merkezli dev operasyon! 55 şüpheli yakalandı

20 il merkezli “çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 08:21
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 il merkezli "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyonda 55 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 il merkezli 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheliyi yakaladık, 23'ü tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi ve bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

  • Siber suç
  • operasyon
  • gözaltı

