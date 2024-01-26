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  • 20 ilde SİBERGÖZ-16 operasyonu! 35 kişi tutuklandı
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20 ilde SİBERGÖZ-16 operasyonu! 35 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonunda yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 21:27 - Güncelleme:
20 ilde SİBERGÖZ-16 operasyonu! 35 kişi tutuklandı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

  • Sibergöz-16 operasyonu
  • Çevrim içi müstehcenlik
  • Çocuk tacizi

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