20 milyon TL'lik vurgun yapan şebekenin 14 üyesinin sorgusu sürüyor

DHA 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:53 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:53

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti.

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından dün şafak vakti operasyon düzenlendi.

Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 473 adet toplam 21 milyon 593 bin 629 TL tutarında senet ve çek, alacak notlarının bulunduğu 15 defter, 18 araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.