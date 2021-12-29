20 yaşındaki Hakan soka ortasında başından vuruldu

DHA 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:24 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:24

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvarda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hakan Aktaş'ın yanına plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla yaklaştı. Araçtan inen şüpheliler, Aktaş'a kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Aktaş'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yığılan Aktaş'ın, arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aktaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hakan Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.