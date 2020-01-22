20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı

AA 22.01.2020 16:41 - Güncelleme: 22.01.2020 16:41

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışmada, 2013'te silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan hükümlü S.G'nin (41) merkeze bağlı Sarıyakup köyünde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, tek katlı ve özel düzenekli şifreli demir kapıya sahip evde bulunan S.G. yakalandı.

Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.