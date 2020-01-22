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Güncel

20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı

Elazığ'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, 7 yıl sonra yakalandı.

AA22.01.2020  16:41 - Güncelleme: 22.01.2020  16:41

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışmada, 2013'te silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan hükümlü S.G'nin (41) merkeze bağlı Sarıyakup köyünde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, tek katlı ve özel düzenekli şifreli demir kapıya sahip evde bulunan S.G. yakalandı.

Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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