İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bingöl ilinde 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladı.
Ayrıntılar geliyor...
"20 Yıl Sonra JASAT, İsimsiz Bebeğin Faillerini Yakaladı"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2025
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimiz, Bingöl ilinde 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladı. ❗
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,... pic.twitter.com/nmxNkXBsVm