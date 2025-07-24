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  • 200 bin Latince yazıt yapay zeka ile gün yüzüne çıkıyor
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200 bin Latince yazıt yapay zeka ile gün yüzüne çıkıyor

Antik Roma dönemine ait yazıtların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla 16 milyon karakter içeren 'Aeneas' isimli yapay zeka aracı geliştirdi. 23 tarihçi, Aeneas'ı kullanarak yazıtları inceledi ve araç yüzde 90 anlamlı tahminlerde bulundu.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
200 bin Latince yazıt yapay zeka ile gün yüzüne çıkıyor
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Tarihçilerin işbirliğinde üretilen Aeneas, yaklaşık 16 milyon karakter içeren 200 binden fazla bilinen Latin yazıtı üzerinde eğitildi.

Adını Troya kahramanı Aeneas'tan alan araç, yalnızca kelime benzerlikleri üzerinden değil, tarihsel bağlamlar yoluyla da metinleri analiz edebiliyor.

Bu sistem, metinlerin hangi döneme ve coğrafyaya ait olduğunu tahmin edebiliyor, eksik kelimeler için önerilerde bulunabiliyor.

Araştırmada 23 tarihçi, Aeneas'ı kullanarak yazıtları inceledi ve araç yüzde 90 anlamlı tahminlerde bulundu.

Araç, Augustus'un "Res Gestae Divi Augusti" yazıtı üzerinde test edildiğinde, bilim insanlarının da üzerinde tartıştığı iki farklı yazım tarihini olasılık olarak sundu.

Araştırmanın başyazarlarından Thea Sommerschield, Aeneas'ın sunduğu sonuçlara işaret ederek, "Bunlar bizim için ağzımızı açık bırakan anlardı." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

  • Aeneas yapay zeka
  • Roma yazıtları çözümü
  • latince yazıt

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