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200'ü aşkın tarihi eser Mersin'de ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser bulunduran, satan, sevk eden şahısların suç unsurlarıyla yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, O.K. isimli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğu ve bu eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yapılan aramada 253 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • mersin
  • tarihi eser
  • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü

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