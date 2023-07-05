200'ün üzerinde ülkeye gönderildi! İsveç'teki alçak saldırı sonrası Türkiye harekete geçti

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamada, Malkoç'un, 200'ün üzerinde dünya ombudsmanı, ulusal insan hakları kurumları, Asya Ombudsmanlar Birliği, Türk Devletler Ombudsmanlar Birliği ve Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü başta olmak üzere uluslararası ombudsmanlık ağlarına mektup gönderdiği aktarıldı.

Şeref Malkoç mektubunda, dünyadaki Müslümanların inançlarına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınayan ve İsveç makamları tarafından, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu provokatif gösteriye izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.



Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğüyle hiçbir şekilde bağdaştırılamayacağını vurgulayan Malkoç, "Bu eyleme izin verilmesi, Müslümanların inançlarına yönelik bir saldırı niteliğinde olup, İslam karşıtlığını, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve şiddeti körüklemektir. Tüm insanlar, birbirinin dinine, inancına, kutsal kitabına, ayrımcılık yapmadan saygı göstermek zorundadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ombudsmanların görevinin, insan haklarını, adaleti, eşitliği, hoşgörüyü, diyaloğu, ayrımcılık yapmamayı savunmak olduğuna işaret eden Malkoç, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, İsveç hükümetini nefret suçu içeren, Müslümanları hedef alan ve İslam karşıtlığını körükleyen bu tür çirkin eylemleri gerçekleştirenleri cezasız bırakmamaya, hukuk ve insanlık dışı bu tür saldırıların tekrarlanmasını engellemek amacıyla caydırıcı önlemler almaya ve net bir tavır sergilemeye çağırıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği olarak bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz."