2010 KPSS sorularının sızdırılması davasında mütalaa açıklandı

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan 66'sının "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından, 24'ünün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.