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2012 filmi konusu nedir? 2012 oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Atv ekranlarında saat 22:05'te ekranlara gelecek olan 2012 filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. 2012 filmi konusu nedir? 2012 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Maya takvimine göre 2012 yılı Dünya’nın sonudur ve insanlar tüm uyarıları dikkate almamalarına rağmen kıyamet adım adım yaklaşmaktadır. 2012 filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

07.01.2020  17:30 - Güncelleme: 07.01.2020  17:30

2012 filmi konusu nedir? 2012 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Bu akşam Atv ekranlarında saat 22:05'te ekranlara gelecek olan 2012 filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Maya takvimine göre 2012 yılı Dünya’nın sonudur ve insanlar tüm uyarıları dikkate almamalarına rağmen kıyamet adım adım yaklaşmaktadır. 2012 filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

2012 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah’nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

2012 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

2012 Yönetmen: Rob Letterman

2012 Oyuncular: Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage

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