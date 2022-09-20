2013 KPSS sınavındaki usulsüzlükler... Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2013 KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin haklarında 2013 KPSS sınavına ilişkin KPSS çalışma evinde kaldıkları ve/veya 2013 KPSS sınav sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı, olağan dışılık analiz raporu bulunan ayrıca örgütün gizli haberleşme programı Bylock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan özel sektör çalışanı ve/veya ihraç edilmiş olan 15 kişi, aktif olarak çalışan 6 kişi olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.