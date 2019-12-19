2016-2018 yılları arası 932 kadın öldürüldü

19.12.2019 01:47 - Güncelleme: 19.12.2019 01:48

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğünce, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008-2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetleri analiz edildi. Analiz sonucu elde edilen tespitler, “Jandarma Sorumluluk Sahasındaki Kadın Cinayetlerinin Analizi” başlığı altında raporlaştırıldı. Rapora göre, Türkiye yüzölçümünün yüzde 92’sine, nüfusun ise yüzde 14’üne tekabül eden jandarma kontrolündeki bölgelerde, 2008’de 83, 2009’da 56, 2010’da 68, 2011’de 62, 2012’de 50, 2013’te 57, 2014’te 57, 2015’te 90, 2016’da 57 ve 2017’de 62 kadın cinayeti vakası yaşandı. Toplam 642 kadın cinayeti vakasında, 687 kadın, 805 zanlı tarafından öldürüldü.

Katil zanlılarından 58’inin kadın, 747’sinin erkek olduğu tespit edildi. Şüpheli ile mağdur arasındaki ilişki türüne olay bazında bakıldığında cinayet zanlılarının 286’sı eş, 78’i sevgili, 66’sı diğer akraba, 54’ü diğer şüpheliler, 42’si erkek evlat, 31’i kardeş, 30’u eski eş, 21’i baba, 9’u dini nikahlı eş, 8’i anne, 7’si kız evlat, 6’sı tek taraflı takip eden şüpheli ve 5’i komşu olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre, şüphelilerin yüzde 57’si mağdurun eşi veya sevgilisi oldu.

ÖNE ÇIKAN İLLER

Jandarma bölgesinde en çok kadın cinayetinin işlendiği iller arasında İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla öne çıktı. 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yılda İzmir’de 26, Antalya’da 24, Bursa’da 23, Mersin’de 23 ve Muğla’da 23 kadın öldürüldü. Söz konusu yıllarda Bayburt, Eskişehir, Gümüşhane ve Tunceli’de kadın cinayeti yaşanmadı. Nüfusa oranla en fazla kadın cinayeti meydana gellen iller ise Uşak, İstanbul, Nevşehir, Giresun ve Iğdır oldu.Kadınların en çok 19, 22, 23, 30 ve 32, katil zanlılarının ise 26, 27, 28, 30 ve 33 yaşlarında olduğu anlaşıldı. Olaylardan 193’ünde av tüfeği, 157’sinde tabanca, 124’ünde bıçak, 11’inde piyade tüfeği, 7’sinde balta, 6’sında sopa kullanıldı.