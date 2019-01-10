Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat felç olmuşsa ortak değerlerin yaşatılması zordur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur.' dedi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur." dedi.
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