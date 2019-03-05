2018 yılında yapılan operasyonlarda toplam 1149 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığınca, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 2018 yılında yapılan operasyonlarda toplam 1149 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.