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2018'de cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişti... Akşener kendisiyle çelişti: Kadından imam olmaz

İP Genel Başkanı Meral Akşener'e Nevşehir ziyareti sırasında yöneltilen 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? sorusuna kendiyle çelişen bir cevap verdi. Vatandaştan gelen soruya kadından imam olmaz diyen Akşener, 'Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim.' şeklinde cevap verdi. Kendisiyle çelişen Akşener'in bu cevabı ise akıllara 2018'deki 'Cumhurbaşkanlığına aday olacağım' dediği açıklamayı hatırlattı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 20:50 - Güncelleme:
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İP Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyareti sırasında esnafla sohbet eden Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu soruldu.

Girdiği iş yerinden birinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu yöneltildi.

"KADINDAN İMAM OLMAZ"

2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden aday olmayacağını söyledi.

Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim." ifadelerini kullandı.

2018'DE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?

Akşener'in açıklamarına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Ortağı Pervin Buldan'dan izin alamadığı için adaylıktan vazgeçen Meral Akşener, "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için aday değilim." demiş. 2018'de cumhurbaşkanı adayı olan siz değil miydiniz? @meral_aksener

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