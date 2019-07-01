2019 AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL 2019 3. dönem sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

‘2019 AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL 2019 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL sınavı saat kaçta? 2019 AÖL 3. dönem sınavlarına kimler girebilir? ? 2019 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman açıklanacak?’ sorularına binlerce öğrenci yanıt arıyor. AÖL 2018-2019 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav giriş belgesi, MEB’in https://aol.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. İşte 2019 AÖL sınavı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

2018-2019 3. DÖNE AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

3. DÖNEM AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak. Buna göre ilk oturum saat sabah 09:30'da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00'te yapılacak. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı verilecek. Geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi AÖL 3. dönem sınavında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek. Şuan için bu uygulama açıktan üniversite eğitimi görenler içindir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav giriş belgesi, MEB’in https://aol.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu “silik”, “donuk” veya “aktif” olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından(http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL SINAV ÜCRETİ KAÇ TL?

2019 yılında bir dönem için sınav ücreti 35 TL olarak belirlendi. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine ödenecek.)

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ OLAN BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.