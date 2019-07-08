2019 bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlik 2019 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

‘2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2019 bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Dövizli askerlik nasıl olacak? 2019 bedelli askerlik kurası ne kadar?’ sorularına milyonlarca bedelli askerlik adayı tarafından yanıt aranmaya devam ediyor. Askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyen milyonlarca aday arama motorlarında bedelli askerlik ilgili ayrıntıları araştırıyor. Bedelli askerlik başvurularına önümüzdeki haftalarda start verilmesi bekleniyor. 460 binin üzerindeki yoklama kaçağı 1 Kasıma kadar başvurularını yapmak zorundalar. Yasanın kabulü sonrası yoklama kaçağı ve bakaya olanlar ise bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapamayacaklar. 2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Yurtdışında bulunup dövizle askerlik yapma hakkı olanlar da 31 bin lira karşılığı Euro yatırarak askerliğini yapmış sayılacak. Peki, bedelli askerlik kurası ne zaman? İşte bedelli askerlikle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada…

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Bakaya ve yoklama kaçakları için 1 Kasım’da sona ermesi bekleniyor. Yani 460 binin üzerindeki yoklama kaçağı 1 Kasıma kadar başvurularını yapmak zorundalar. Yasanın kabulü sonrası yoklama kaçağı ve bakaya olanlar ise bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapamayacaklar.

BAKAYA VE YOKLAMA KAÇAKLARI SİLAH ALTINA HEMEN ALINACAK MI?

Bakaya ve yoklama kaçağı vatandaşların eğitim birliklerinin kapasitesi ve başvurusu sayısının fazlalığı nedeniyle silah altına alınma süresini uzatacak. Sayısı 460 bini bulan bakaya ve yoklama kaçağı vatandaşların başvurularının, askerlik süresinin düşmesi nedeniyle fazla olması da beklenmiyor.

MSB’DEN BEDELLİ ÜCRETİ MÜJDESİ

2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Sistem gereği 6 ayda bir defa 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor. Yani normal şartlarda Temmuz ayı ile birlikte 31 bin liralık bedelin artması gerekecekti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyeti önlemek amacıyla bu yıl için ücreti 31 bin lirada sabitledi. Belirlenen ücret 2020 yılının Ocak ayında belirlenen kat sayıya göre artacak.

DÖVİZLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı. Yurtdışında bulunup dövizle askerlik yapma hakkı olanlar da 31 bin lira karşılığı Euro yatırarak askerliğini yapmış sayılacak.

BEDELLİ ASKERLİK KURASI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvurularında kontenjan ise 145 bin… Başvuruların 145 binden fazla olması durumunda kuraya gidilecek. Bedelli askerlik kuralarının ise Aralık ayında yapılması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle e-Devlet'e girerek Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan "ASAL Bedelli Başvurusu" hizmetini kullanmanız gerekiyor. Bu işlemi onayladığınızda önünüze çıkan belgenin çıktısını alacaksınız. Ardından, gelecek günlerde aktif olduğu takdirde yine e-Devlet Kapısı'ndan bedelli askerlik randevusu almanız gerekiyor.

Aslında randevusuz da şubelere gidebilirsiniz ancak randevulu gittiğinizde kapıda beklemeden işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Aksi takdirde isminizi kağıda yazdırarak uzun süre sıra bekleyebilirsiniz. Yine Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "ASAL Randevu Başvuru" hizmeti sayesinde istediğiniz güne ve saate randevu almanız mümkün. Burada bilmeniz gereken şey randevuyu en az 2 gün sonraya alabildiğiniz.