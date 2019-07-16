‘2019 bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavı 2019 soruları ve cevapları sorgulama ekranı nedir? 2019 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorularına binlerce bekçi adayı yanıt arıyor. 13 Temmuz Cumartesi günü Ankara, Batman, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta yapılan 2019 bekçilik sınavıyla ilgili binlerce aday 2019 bekçilik sınavıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2019 Bekçilik sınavı soru ve cevapları Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası ve ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından 16 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Soru ve cevaplar yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda bulabilirsiniz. 2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre belli oldu. 2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz işlemi ise 2 gün içerisinde yapılmaktadır. İşte haberimizin detayları…

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

13 Temmuz'da yapılacak bekçilik sınavının soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2019 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz ise 2 sürecek 9 Ağustos’ta sınav sonuçları kesinleşmiş olacak.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.

Sınavda 100 soru adaylara yöneltilecek. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.

SINAV MERKEZLERİ

2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girecek. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

HATALI SORU ÇIKARSA NE OLACAK?

Bekçilik sınavında hatalı soru ya da sorular çıkması durumunda ise, sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. İşte MEB'ten konu ile ilgili yapılan o açıklama; “Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.”