2019 bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavı 2019 soruları ve cevapları sorgulama ekranı!
13 Temmuz Cumartesi günü Ankara, Batman, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta yapılan 2019 bekçilik sınavıyla ilgili binlerce adayın araştırması sürüyor. Bekçi adayları, ‘2019 bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavı 2019 soruları ve cevapları sorgulama ekranı nedir? 2019 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorularına yanıt arıyor. 2019 Bekçilik sınavı soru ve cevapları Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası ve ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından 16 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Soru ve cevaplar yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda bulabilirsiniz. 2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre belli oldu. İşte haberimizin detayları…
‘2019 bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavı 2019 soruları ve cevapları sorgulama ekranı nedir? 2019 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorularına binlerce bekçi adayı yanıt arıyor. 13 Temmuz Cumartesi günü Ankara, Batman, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta yapılan 2019 bekçilik sınavıyla ilgili binlerce aday 2019 bekçilik sınavıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2019 Bekçilik sınavı soru ve cevapları Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası ve ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından 16 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Soru ve cevaplar yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda bulabilirsiniz. 2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre belli oldu. 2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz işlemi ise 2 gün içerisinde yapılmaktadır. İşte haberimizin detayları…
BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
13 Temmuz'da yapılacak bekçilik sınavının soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
2019 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SINAV KONULARI NELER?
Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.
Sınavda 100 soru adaylara yöneltilecek. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.
SINAV MERKEZLERİ
2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.
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