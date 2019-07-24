2019 bursluluk sınavı taban puanı kaç? Bursluluk taban tavan puanları belli oldu mu?

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları erişime açıldı. Bursluluk sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler 2019 bursluluk sınav taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladılar. Sınavı kazanan öğrencilerin bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. 2019 bursluluk sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

2019 BURSLULUK SINAVI TABAN PUANI KAÇ?

BURSLULUK TABAN - TAVAN PUANLARI (2018)

6. Sınıf Bursluluk Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313

7. Sınıf Bursluluk Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 409,379

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205

8. Sınıf Bursluluk Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 438,910

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15

9. Sınıf Bursluluk Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 394,447

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631

10. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavı

-Diğer çocuk kontenjanı : 388,864

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 187,762

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 138,222

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 338,206

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ?

Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.

BURS PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

İOKBS BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödeniyor. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler ayda 260,40 TL burs alacaklar. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak.