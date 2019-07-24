26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,728
  • 6,3845
  • 260.642
  • 101936
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

2019 bursluluk sınavı taban puanı kaç? Bursluluk taban tavan puanları belli oldu mu?

2019 bursluluk sınavı taban puanı kaç? Bursluluk taban tavan puanları belli oldu mu? sorularının yanıtları tüm bursluluk sınavına giren öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlar ve baraj puanları hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavında burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. Bursluluk sınav sonucuna, Bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşmak mümkün. 2019 bursluluk sınav taban puanları hakkında tüm detayları sizler için araştırdık...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları erişime açıldı. Bursluluk sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler 2019 bursluluk sınav taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladılar. Sınavı kazanan öğrencilerin bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. 2019 bursluluk sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 

BURSLULUK SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

 
2019 BURSLULUK SINAVI TABAN PUANI KAÇ? 
BURSLULUK TABAN - TAVAN PUANLARI (2018)
 
6. Sınıf Bursluluk Sınavı
-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755
 
-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85
 
-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702
 
-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313
 
7. Sınıf Bursluluk Sınavı
-Diğer çocuk kontenjanı : 409,379
 
-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983
 
-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643
 
-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205
 
8. Sınıf Bursluluk Sınavı
 
-Diğer çocuk kontenjanı : 438,910
 
-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77
 
-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12
 
-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15
 
 

 
9. Sınıf Bursluluk Sınavı
 
-Diğer çocuk kontenjanı : 394,447
 
-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052
 
-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576
 
-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631
 
10. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavı
 
-Diğer çocuk kontenjanı : 388,864
 
-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 187,762
 
-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 138,222
 
-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 338,206
 
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. 
 
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek. 
 
 
SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ?
Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.
 
BURS PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
 
İOKBS BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödeniyor. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.
 
Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler ayda 260,40 TL burs alacaklar. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak.
 

Mühendislik öğrencisi geliştirdi: Artık ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakan Atilla Türkiye'de

Hakan Atilla Türkiye'de

'Kıbrıs'ta AB kendini diskalifiye etti'

'Kıbrıs'ta AB kendini diskalifiye etti'

ABD'nin kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Acziyet göstergesi

ABD'nin kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Acziyet göstergesi

Emsal karar: İki maaşı da alabilecekler!

Emsal karar: İki maaşı da alabilecekler!

Küresel gemi krizi! Bu kez Rus gemisine el koydular

Küresel gemi krizi! Bu kez Rus gemisine el koydular

Bakan Soylu'dan İstanbul'daki kayıtsız göçmenlerle ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan İstanbul'daki kayıtsız göçmenlerle ilgili açıklama

Şehit ailesi böyle oturup izledi... Gözyaşlarını tutamadılar

Şehit ailesi böyle oturup izledi... Gözyaşlarını tutamadılar

'Güçlenmemizi istemiyorlar'

'Güçlenmemizi istemiyorlar'
 

POPÜLER HABERLER

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

Doğanın medeniyete karşı zaferinden kareler...

Doğanın medeniyete karşı zaferinden kareler...

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA