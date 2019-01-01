2019 resmi tatil günleri ne zaman Resmi Gazete 2019'daki resmi tatiller, dini bayram tatiller hangi tarihte

2019 resmi tatil günleri ne zaman? Özel ve resmi kurumlar hangi tarihlerde kaç gün tatil yapacak? 2019'de kaç gün resmi tatil olacak? 2019 yılı resmi ve dini tatil günleri ne zaman hangi tarihte? 2019 tatil günleri ne zaman ve kaç gün? Ramazan ve kurban bayramı hangi tarihe denk geliyor? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. 2019'daki resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni yılda tatil planları yapacak olan vatandaşlar, 2019'un ilk gününün sabah saat saatlerinde araştırmalarına hız verdi. 2019'un resmi tatil günlerinde, hangi tarihlerde, nasıl bir program yapmak istediğine erkenden karar vermek isteyenler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. 2019 yılı resmi tatil günlerinin bolluğuyla hem kutlamalara hem de anma günlerine katılmak, sevdikleriyle dolu dolu vakit geçirmek ve seyahat etmek isteyenler için pek çok tatil fırsatını beraberinde getiriyor. 2019 yılı boyunca mümkün olan her tatil fırsatını değerlendirmek isteyen seyahat tutkunları, Salı gününe denk gelen 1 Ocak 2019 tarihiyle yeni yıla güzel bir başlangıç yapıldı. 31 Aralık 2018 Pazartesi günü izin kullananlar yılbaşında 4 günlük bir tatil olanağı sağlamış oldu. 2019 resmi ve dini tatil günleri son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

BAYRAM TATİLLERİ NE ZAMAN?



2019 yılı Ramazan Bayramı 3 Haziran Pazartesi Arefe günü ile başlıyor. Bayram 4-5-6 Haziran.

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)



2019 Yılı Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi günü Arege ile başlıyor. Bayam 11-12-13-14 Ağustos.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)



İŞTE 2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ



• 1 OCAK YILBAŞI - Salı



• 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - Salı



• 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - Çarşamba



• 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - Pazar



• 3 HAZİRAN RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - Pazartesi



• 4 HAZİRAN RAMAZAN BAYRAMI 1.GÜN - Salı



• 5 HAZİRAN RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN - Çarşamba



• 6 HAZİRAN RAMAZAN BAYRAMI 3.GÜN - Perşembe



• 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Pazartesi



• 10 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI ARİFESİ - Cumartesi



• 11 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 1.GÜN - Pazar



• 12 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2.GÜN - Pazartesi



• 13 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3.GÜN - Salı



• 14 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4.GÜN - Çarşamba



• 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI - Cuma



• 28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ - Pazartesi



• 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI - Salı

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?)



2018/2019 eğitim – öğretim sezonunda öğrenciler 2019 yılında 21 Ocak günü yarıyıl tatiline başlayacak ve bu tatil 1 Şubat gününe kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI



23 Nisan, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Yine 4 günlük bir tatil için Pazartesi izin aldığınız takdirde, hafta sonu ile birlikte uzun bir tatil yapılabilir.



1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI



1 Mayıs, bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.



19 MAYIS



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2019’da Pazar gününe denk geliyor.





RAMAZAN BAYRAMI



11 Ayın Sultanı Ramazan Bayramı’nın arefe günü 4 Haziran Salı gününe denk geliyor ve bu da Pazartesi yarım günün tatil olması demek. 5 Haziran Çarşamba, 6 Haziran Perşembe ve 7 Haziran Cuma, bayramın diğer günleri.



OKULLARIN YAZ TATİLİ



14 Haziran okullar kapanacak.



DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNÜ



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor; cumartesinden başlayan 3 günlük bir tatil yapmak mümkün.



KURBAN BAYRAMI



Kurban Bayramı’nın arefesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. 11 Ağustos Pazar, 12 Ağustos Pazartesi, 13 Ağustos Salı ve 14 Ağustos Çarşamba günleri için güzel bir tatil planı yapılabilir.



ZAFER BAYRAMI



30 Ağustos 2019 da Cuma gününe denk geliyor.







CUMHURİYET BAYRAMI



29 Ekim, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleştirip pazartesi de izin alınırsa uzun bir tatil yapılabilir.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanunu şöyledir:



Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.



A) Resmi bayram günleri şunlardır:



1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.



2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.



3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.



B) Dini bayramlar şunlardır:



1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.



2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.



C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.



D) (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.



Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.



Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanması zorunludur.