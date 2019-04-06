2019 yeni sigara fiyatları ne kadar? Güncel sigara fiyat listesi!

2019 yeni sigara fiyatlarının ne kadar olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Sigara tüketicileri güncel sigara fiyat listesini araştırmaya başladı. Sigarada paket başına 2 liralık zam yapıldı. Global tütün şirketi Philip Morris SA tarafından bugün güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya yükseldi, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satışa sunulacak. Peki, en pahalı sigara ne kadar oldu? Hangi sigaraya zam gelmedi? İşte, güncel sigara fiyat listesi...

2019 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara, 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa çıkarılacak.

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

Sigara Eski Fiyat Yeni Fiyat

Parl 13.50 15.50

Marl 13.00 15.00

Marl T. 12.00 14.00

Murt. 11.00 13.00

Murt B. 10.00 12.00

Lrk 10.00 12.00

Lrk R. 9.50 11.50

Chst 9.50 11.50

L 9.50 11.50

L Red 9. 00 11.00

Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır.

SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

1. Cildinizi bozar ve tahribata sebep olur.

2. Dişlerinizin kirli ve pis görünmesine ve diş eti problemlerine sebep olur.

3. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği yaratır ve ağız ve yutak kanserine sebep olur.

4. Gırtlak ve nefes borusunda iltihap, ses tellerinin zarar görmesine ve bu alanda görülen kanserlere sebep olur.

5. Beyin hastalıkları, bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olur.

6. Kalp ve damar tıkanıklıklarına sebep olur.

7. Gözlerde katarakt ve görme problemlerine sebep olur.

8. Solunum yolu organlarının hemen hemen hepsini tahrip eder.

9. Sindirimde görevli tüm organlar üzerinde tahribat etkisi vardır.

10. Kısırlık ve çocuk düşürme gibi durumlara sebep olabilir.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER!

Bırakma tarihi belirleyin.

Çevrenizdeki kişilere sigarayı bırakmayı planladığınızı söyleyin.

Karşılaşabileceğiniz zorlukları kestirmeye çalışın ve plan yapın.

Çevrenizdeki bütün sigara, çakmak, kibrit ve kül tablalarını uzaklaştırın.

Bırakmanın yararlarını düşünün.

Yapacak, ilgilenecek yeni şeyler bulun.

SİGARA BIRAKTIKTAN SONRA VÜCUTTA NELER OLUR?

Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar.

6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar.

2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.

2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır.

3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir.

5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır.

10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer.