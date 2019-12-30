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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: FETÖ'nün çok güçlü, etkin bir operasyonel gücü kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, '2019 yılında FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı' dedi. Yüksel Kocaman, 'FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bu terör örgütü, o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz. Çok güçlü, etkin bir operasyonel güçlerinin kalmadığını söyleyebiliriz.' dedi.

30.12.2019  11:21 - Güncelleme: 30.12.2019  11:41
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "2019 yılında FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın açıklamalarından satır başları:

FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bu terör örgütü, o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz. Çok güçlü, etkin bir operasyonel güçlerinin kalmadığını söyleyebiliriz.

2019'da 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı

(Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışması) Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor

(Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti) Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz

FETÖ ile mücadele hayati bir mücadeledir. Hem devletimiz hem milletimiz için. Bu terör örgütü ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Kontrolünün de dışarıda olduğunu biliyorsunuz. Bu terör örgütünün ülkeye veremeyeceği zarar yok. Bunlar bukalemun gibi. Her kılığa giriyorlar ve ülkeye her türlü kötülüğü yapacak durumdalar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu terör örgütüne yönelik kararlı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz

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