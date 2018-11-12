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Suudi Arabistan: 2019'da petrol piyasasına minimum düzeyde müdahale etmek istiyoruz

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al Falin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) olarak, 2019 yılında petrol piyasasına minimum düzeyde müdahale etmek istediklerini' söyledi.

  • DHA
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Gazetecilere açıklama yapan Khalid al Falin, gelecek ay Viyana'da yapılacak OPEC toplantısı hazırlıkları sürerken, piyasanın gelecek yıl arz fazlaskına dönmesini önlemek için OPEC'in üretimi kısmasının gerekebileceğini vurguladı.
 
Falih, OPEC toplantısında petrol  piyasasında dengenin sağlanması yönünde bir konsensüs sağlanacağını umduğunu vurguladı ve "Üretim kısıntısı konusunda müzakerelere henüz başlamadık; 2019'da piyasaya minimum düzeyde müdahale etmek istiyoruz" diye konuştu.

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