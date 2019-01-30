2019'un ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
2019'un ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Beştepe'deki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 5 saat sürdü.
Yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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