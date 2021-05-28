2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu yayımlandı

AA 28 Mayıs 2021 Cuma 17:25 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:26

ÖSYM'nin internet sitesinde yer verilen 2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, başvuruda bulunan 982 bin 369 adaydan 921 bin 842'si sınava girdi.

Sınavı geçerli kabul edilen 921 bin 713 adaydan, "genel yetenek ve genel kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan alma" kriterini sağlayamayan 32 bin 393 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmadı. Adaylardan 889 bin 320'sinin puanı hesaplandı.

Sınavda genel yetenek testinde verilen doğru cevap sayısı ortalaması 19,70 olurken, genel kültür testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 20,57 olarak kaydedildi.

2020-KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 puan üzerinden elde edilen KPSSP93 puan dağılımları incelendiğinde, adayların aldıkları puanlar 54,57 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-64,99 puan aralıklarında yoğunlaştığı belirlendi.

Genel yetenek testindeki 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmazken, 174 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Genel kültür testinde de 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmazken, 3 bin 103 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı.

- Sözel ve sayısal bölümlerde, soruların doğru cevaplanma oranları yanlış cevaplanma oranlarından daha yüksek

Genel yetenek testindeki alt testlerin doğru cevap sayısı ortalaması, sözel bölüm alt testi için 15,17, sayısal bölüm alt testi için ise 4,53 olarak belirlendi.

Genel kültür testinde yer alan soruların doğru cevap sayısı ortalaması, tarih alt testi için 8,39, Türkiye coğrafyası alt testi için 6,88, temel yurttaşlık alt testi için 3,52, Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular için 1,78 olarak kaydedildi.

2020-KPSS Ön Lisans genel yetenek testindeki sözel ve sayısal bölüm sorularının doğru cevaplanma oranlarının, yanlış cevaplanma oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Buna göre, sözel bölüm sorularının doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalaması yüzde 50, sayısal bölüm sorularının doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalaması ise yüzde 15,10, sözel bölüm sorularının yanlış cevaplanma yüzdelerinin ortalaması yüzde 34,00 ve sayısal bölüm sorularının yanlış cevaplanma yüzdelerinin ortalaması ise 14,73 olarak hesaplandı.