2020 Sıfır Atık yılı olacak

Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, ‘Atıklarını Azalt-Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla’ temasıyla gerçekleşti. Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nin ilk kez 2017’de tanıtıldığını söyleyerek, “Dünyamızı ilgilendiren çevre krizi, sadece bir çevre kirliliği meselesi değil, hayatın tüm yönlerini etkileyen bir konudur. Yani bir nevi ölüm kalım meselesidir. O nedenle, çevre sorunlarıyla ilgilenmek, önümüzdeki iki şıktan biri ya da bir gönüllük konusu olmaktan çok, zorunluluktur. Yerküremiz, çevresel açıdan çeşitli yaralar almış olabilir. Fakat bugün yapacağımız davranış tarzı değişiklikleriyle bu yaranın kabuk tutmasını, sonra da iyileşmesini sağlayabiliriz. Ne plastik işgaline uğramış okyanuslar ne su savaşları ne de kıtlık kaderimiz değil” dedi. Erdoğan, “Ben herkesin, vatanını çok sevdiğini, bayrak görünce yaşaran gözlerden biliyorum. Unutmayalım ki, bir damla suyumuz, bir karış toprağımız, altında durduğumuz mavi sema, yeryüzüne gölgesini seren ağaç da bu sevgiye dahildir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te, ülkemize olan sevgimizi, eğitimden çevreye, tüm projelerimizde, hedeflerimize ulaşarak göstereceğiz inşallah. Gerçek ülke sevgisi, bana göre budur” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZİ YAKALADIK

“Bireyler, bazen devasa endüstriler karşısında kendilerini çaresiz hissediyorlar” diyen Erdoğan, “Biz bireylere de endüstriye de düşen sorumluluklar var. Mesela, restoranlar, plastik pipet dışında, alternatif pipet sunduğunda müşterilerine aynı zamanda bir çevre duyarlılığı penceresi de açmış oluyor. Aynı şekilde ıslak mendillerin ‘geri dönüşemeyen’ kategorisine girdiğini bilmeyen tüketiciler, alternatif ürün servis edildiğinde yaşayarak öğrenme imkanı da buluyor. Burada yaşanan deneyimin evde tekrarlanma ihtimali de yüksek oluyor” şeklinde konuştu. ‘Kullan-at’, ‘giy-at’ diye büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının aslında ne kadar ilkel olduğunun acilen fark edilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, “Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın başlattığı, ‘atık azaltma’ girişimini gönülden tebrik ediyorum. Kullanıp hemen atmamak, yeniden kullanmak, uzun süre giymek, yeniden kazanmamız gereken reflekslerdir” diye konuştu. Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı; “2019 yılı itibarıyla 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önceden yakaladık.”

Emine Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödülleri sahiplerine verdi. Programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hazır bulundu.