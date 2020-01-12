12.01.2020 14:19 - Güncelleme: 12.01.2020 14:19

2020 Survivor için geri sayım başladı. 2020 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MasterChef'in ardından gözler Survivor'a çevrildi. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri yapılan Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 2020 Survivor hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

2020 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi. Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.