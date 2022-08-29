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  • '2020'de açılacak' demişti... İmamoğlu yine sözünü tutamadı
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'2020'de açılacak' demişti... İmamoğlu yine sözünü tutamadı

Göreve geldiği günden beri çeşitli israfları kısarak metro çalışmalarına hız verdiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sözü daha yerine getiremedi. İmamoğlu'nun, 2020 yılında hizmete girme sözü verdiği Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında bir türlü ışık görünmüyor. Söz konusu hattın 850 metrelik kısmı AK Parti döneminde tamamlanmıştı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
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AK Parti döneminde hattın 850 metrelik kısmı tamamlanan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri CHP'li İBB tarafından bir türlü sonlandırılamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri'nin 2020 yılında bitirileceğini duyurmasının üzerinden iki sene geçti. Ancak füniküler bir türlü tamamlanamadı.

İmamoğlu 3 Aralık 2020 tarihinde fünikülerin temmuz ayında hizmete gireceğini "yapımı hızla devam ediyor" diyerek duyurdu.

TEMMUZDAN EKİME ERTELEDİ

Bu tweet'ten 5 gün sonra Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında hizmete gireceğini söylediği fünikülerin ekim 2021'de açılacağını ifade etti.

'YAKINDA' HİZMETE GİREMEDİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Ağustos 2021 tarihinde

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler ile ilgili bir paylaşım daha yaparak, 'Yakında hizmete girecek' dedi ancak dediği yine olmadı.

31 Mart 2022 tarihinde Ekrem İmamoğlu Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının haziran başında hizmete başlayacağını duyurdu.Ancak haziran ayı içinde de bir gelişme yaşanmadı.

Tarihler 5 Ağustos 2022'yi gösterirken Ekrem İmamoğlu, son tweetinden tam bir sene geçmişken yeni bir paylaşım daha yaptı. 2021 yılında biteceğini duyurduğu

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin yine 'yakında açıyoruz' ifadeleriyle bir videosunu paylaştı.

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin ne zaman hizmete gireceği merak konusu olurken, İstanbullular 'bitmedi gitti' diyerek sözünü bir türlü yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  • Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler hattı

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